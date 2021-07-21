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الأربعاء، 21-07-2021 06:19 م

تكية أم علي توزع تبرعات الأوقاف الكويتية من الأضاحي على الأسر المحتاجة

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الوكيل الإخباري - بدأت تكية أم علي الأربعاء، بتوزيع لحوم الأضاحي التي تبرعت بها الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت على الأسر المستفيدة من برامجها خلال فترة عيد الأضحى المبارك.اضافة اعلان


ويأتي هذا التبرع ضمن مشروع الأضاحي لعام 2021، الذي يتم تنفيذه من قبل التكية وإشراف سفارة دولة الكويت لدى الأردن.

وقالت تكية أم علي في بيان الأربعاء، إن الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت تبرعت بـ 138 أضحية محلية في إطار مواصلة جهودها في العمل الخيري والإنساني.

وبدأت بتوزيعها بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني، واستفاد منها 552 أسرة محتاجة في محافظة العاصمة عمان.

وقال السفير الديحاني، إن توزيع الأضاحي يأتي بتوجيهات من الحكومة الكويتية وبتمويل من الأمانة العامة للأوقاف وبالتعاون مع تكية أم علي.

وأضاف الديحاني أن مشروع الأضاحي في الأردن الذي انطلق الثلاثاء ويستمر ثلاثة أيام يتزامن مع برنامج مماثل آخر بدأ الأربعاء في القدس المحتلة وقطاع غزة ورام الله.

 




 

 


 

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