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الخميس، 13-06-2024 03:06 م

تلفريك عجلون يستأنف استقبال الزوار السبت وطيلة أيام عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري- تنهي الفرق الفنية المعنية أعمال الصيانة لتلفريك عجلون يوم غدٍ الجمعة. وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن التلفريك سيستأنف استقبال زوّاره بعد غدٍ السبت الموافق 15/06/2024 ليفتح أبوابه أمام المواطنين والسيّاح العرب والأجانب.اضافة اعلان


ودعا عرفات كافة المواطنين والمقيمين والسياح إلى زيارة هذه الوجهة السياحية المتميزة والاستمتاع بالأجواء العائلية، حيث سيكون منتجع التلفريك مفتوحاً اعتباراً من يوم السبت القادم وطيلة أيام عيد الأضحى المبارك من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة والنصف مساءً، ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية المخطط لها والتي تتناسب مع كافة الأعمار.



 




 

 


 

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