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الثلاثاء، 27-04-2021 01:14 م

بروتوكول خاص في الامتحانات

تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه لن يتم قبول أي معلم للتصحيح ومراقبة امتحانات الثانوية "التوجيهي" للعام الحالي(2021) ، إلا بعد تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

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ولفت القرعان ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة التربية تحرص على صحة وسلامة الكادرين الإداري والتعليمي، عدا عن الطلبة ، فيما يتعلّق بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة .

 

وتحدّث عن استعدادات وزارة التربية ، لاستقبال طلبة الثانوية ، لآداء امتحاناتهم في المدارس ، منوّها أنه سيتم اعتماد "بروتوكول صحي" لغايات الوقاية من الفيروس ، والتشديد على الالتزام به .

 

" سيتم تعقيم المدارس مرتين ، قبل آداء الامتحان وبعده ، لضمان صحة الطلبة ، وسيتم مراعاة التعقيم ، والتباعد الجسدي ، وارتداء الكمامات، وأصبح لدينا الخبرة في هذا الجانب " ، وفق القرعان .

 

 

 

 




 

 


 

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