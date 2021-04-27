تلقي جرعتين من لقاح كورونا شرط لمراقبة وتصحيح 'التوجيهي'

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أنه لن يتم قبول أي معلم للتصحيح ومراقبة امتحانات الثانوية "التوجيهي" للعام الحالي(2021) ، إلا بعد تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

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ولفت القرعان ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، أن وزارة التربية تحرص على صحة وسلامة الكادرين الإداري والتعليمي، عدا عن الطلبة ، فيما يتعلّق بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة .

وتحدّث عن استعدادات وزارة التربية ، لاستقبال طلبة الثانوية ، لآداء امتحاناتهم في المدارس ، منوّها أنه سيتم اعتماد "بروتوكول صحي" لغايات الوقاية من الفيروس ، والتشديد على الالتزام به .

" سيتم تعقيم المدارس مرتين ، قبل آداء الامتحان وبعده ، لضمان صحة الطلبة ، وسيتم مراعاة التعقيم ، والتباعد الجسدي ، وارتداء الكمامات، وأصبح لدينا الخبرة في هذا الجانب " ، وفق القرعان .