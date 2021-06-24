تلقي 58421 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الوكيل الاخباري -

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أُعطيت 58421 جرعة جديدة من اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد في الأردن خلال 24 ساعة؛ لتصل حصيلة الجرعات منذ بدء حملة التطعيم في الأردن إلى ‭3.341638‬ ملايين جرعة وفق بيانات وزارة الصحة الخميس.وتوزعت الجرعات الجديدة على 33921 جرعة أولى، و24500 جرعة ثانية.ووصل عدد متلقي الجرعة الأولى حتى الاثنين إلى 2.179720 مليون شخص، فيما تلقى 1.161918 مليون شخص جرعتي اللقاح.وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 3.105321 ملايين مسجل حتى الخميس، فيما بدأت الحملة الوطنية للتطعيم في 13 كانون الثاني/يناير 2021.