'تلميح ' من وزير الصحة بالعودة إلى حظر الجمعة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - بات التفاؤل بعودة الحياة إلى مجاريها ، مطلبا أساسيا من أجل استعادة الأمل بالتخلص من وباء كورونا ، الذي أضحى كابوسا يؤرّق العالم .

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إلا أن تحذير مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الاولية الدكتور غازي شركس من التراخي في اتباع وسائل الوقاية والتباعد أو العزوف عن تلقي المطعوم مع وجود السلالة الهندية المتحورة، يعتبر رسالة واضحة للأردنيين ، مفادها أن الاستهتار بالإجراءات الوقائية قد يعيد الأردن إلى المربع الاول - لا قدر الله - .

إصابات ووفيات كورونا في المملكة ، شهدت تراجعا ملموسا خلال الفترة الحالية ، ما يعني أن هنالك تحسّنا واضحا في المنحنى الوبائي، إلا أن ظهور السلالة الهندية المتحورة أضحت تشكّل قلقا عالميا لانتشارها السريع ، كما أن ظهورها في الأردن يُنذر بموجة جديدة خلال الأسابيع القادمة ، وفق تصريحات مسؤولي في وزارة الصحة .

واليوم ، يخرج وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري بتصريحات ، شأنها تحذير الأردنيين ، حيث بيّن أن الوضع الوبائي في الهند مرعب ويتم يوميا تسجيل عدد ضخم من الإصابات بالفيروس .



وقد لفت أن هناك قراراتٍ صعبة في الأيام القادمة في حال انتشرت السلالة الهندية في الأردن .

ويبدو أن هذا "التلميح" والتصريح من وزير الصحة ، يشير إلى احتمالية عودة العمل بالحظر الشامل الجمعة ، وإعادة إغلاق منشآت اقتصادية ، والعدول عن قرار عودة الطلبة إلى المدارس ، الأمر الذي يُسبب استياء الأردنيين، في حال تطورات سلبية في الوضع الوبائي ، حفاظا على الصحة العامة.

الرسالة واضحة " ليست مُشفّرة" ، والتي تشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، للحدّ من انتشار الفيروس ، حتى لا تنتشر السلالة الهندية المتحورة ، ونعيد المشهد الأول من ظهور الفيروس قبل نحو عام .





