تمديد إعفاءات شركة الكهرباء الأردنية من الضريبة

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بـقرارات مجلس الوزراء السَّابقة المتضمِّنة منح إعفاءات لشركة الكهرباء الأردنيَّة من الضَّريبة العامَّة على المبيعات والرُّسوم الجمركيَّة ورسوم الاستيراد لمدة عام.



ووفق القرار الصادر عن جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، فأنه سيتمَّ النَّظر في تمديد هذا القرار سنويَّاً خلال مدَّة الرُّخصة الممنوحة للشَّركة أعلاه.

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