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الأحد، 11-10-2020 04:07 م

تمديد إغلاق محكمة سحاب الشرعية حتى الخميس المقبل

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الوكيل الاخباري- مدد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، إغلاق محكمة سحاب الشرعية ومكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في سحاب، اعتبارا من يوم غد الاثنين ولغاية مساء يوم الخميس المقبل، جراء وجود إصابات مؤكدة لموظفي المحكمة بفيروس كورونا.

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وقال الناطق الإعلامي لدائرة قاضي القضاة الدكتور أشرف العمري في تصريح صحافي، اليوم الأحد، إن القرار جاء للعمل على تعقيم مبنى المحكمة وإجراء الفحص الطبي لبقية الكادر الوظيفي للمحكمة، استنادا للإجراءات الصحية المتبعة، وحفاظا على سلامة الكادر الوظيفي ومتلقي الخدمة.


ودعا العمري المواطنين إلى مراجعة المحاكم الشرعية الأخرى الأقرب إلى مكان اقامتهم لإنجاز معاملاتهم في حال الضرورة، متمنيا السلامة للجميع.

 

المصدر: بترا


 




 

 


 

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