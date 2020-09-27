تمديد إغلاق وزارة الإدارة المحلية

الوكيل الإخباري - عملت وزارة الإدارة المحلية، على تمديد ايقاف العمل بمركزها اليوم الاحد بعد ثبوت تسجيل اصابتي كورونا فيها، احداها ظهر نتيجة فحصه الجمعة، والاخرى الاسبوع الماضي.



وجاء قرار ايقاف العمل واستقبال المراجعين احترازيا الى حين اتخاذ الاجراءات الوقائية والفحوصات اللازمة لموظفي الوزارة والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.

اضافة اعلان



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





