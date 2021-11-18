تمديد اغلاق سوق سحاب احترازيا والسماح بإخراج الحيوانات المحجورة

الوكيل الاخباري- قرر وزير الزراعة خالد الحنيفات اليوم الخميس السماح بإخراج كافة الحيوانات المحجورة بسوق الحلال في منطقة سحاب وذلك بعد ان تم إجراء مسح وبائي والتأكد من نتيجة فحص العينات على الحيوانات المحجورة داخل السوق والتي جاءت نتائجها سلبية.

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وقرر الوزير تمديد فترة إغلاق السوق احترازيا لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ اليوم.



وخاطبت الوزارة أمانة عمان والحكام الإداريين للمضي في هذا الإجراء.