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السبت، 09-10-2021 10:15 ص

تمديد التسجيل لدورة وكلاء الإعسار

دائرة مراقبت


الوكيل الإخباري - أعلنت دائرة مراقبة الشركات، تمديد التسجيل للالتحاق بالدورة التدريبية الثالثة المنوي عقدها خلال شهر تشرين الاول، لغايات التأهيل لامتحان ترخيص وكلاء الإعسار، حتى الأول من تشرين الثاني المقبل.

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وقالت الدائرة في بيان اليوم السبت، أن الدورة ستعقد بالنظام الهجين المختلط (وجاهي وعن بعد)، حيث تتوفر مقاعد محدودة للحضور الوجاهي.


ودعت الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط والمحددة بالمادة (14) من نظام الإعسار رقم (8) لسنة 2019 ، إلى تعبئة وتوقيع طلب الالتحاق بالدورة التدريبية المنشور على الموقع الالكتروني الرسمي للدائرة  WWW.CCD.GOV.JO  وتقديمه مرفقاً بالوثائق الثبوتية لوحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم في دائرة مراقبة الشركات.


 




 

 


 

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