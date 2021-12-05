تمديد العمل بإعفاء المواطنين بنسبة 25% من الرسوم الإنشائيّة

الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، الاحد ، تطبيق قراره المتعلِّق بتمديد العمل بإعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف حتى نهاية العام الحالي، على منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة.



ويشترط القرار لغايات الاستفادة من الإعفاء أن يتمّ تسديد المستحقّات المترتّبة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/12/2021م، وأن لا يكون قد تمَّ منحهم خصماً من اللجنة المختصَّة.



ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومساعدتهم على تجاوز آثارها السلبيّة.

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