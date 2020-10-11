تمديد العمل بقرار العزل والحظر الشامل لمناطق بلواء عين الباشا

الوكيل الاخباري -

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بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد تمديد العمل بقرار العزل وحظر التجوّل الشامل لمناطق في لواء عين الباشا ضمن محافظة البلقاء حتى صباح يوم الخميس الموافق 15 تشرين الأول.ويأتي القرار استنادا لتقارير التقصي الوبائي في المنطقة المعزولة، حيث تبين استمرار تسجيل إصابات في المنطقة وعدم تراجع وتيرتها.وستستمر الجهات المختصّة بمتابعة تطورات المؤشرات الوبائية في المنطقة المعزولة وتشديد الرقابة على الالتزام بتدابير الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.