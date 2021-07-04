تمديد العمل في حدائق إربد لغاية الساعة 11 ليلا

الوكيل الإخباري -

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أعلنت بلدية إربد الكبرى، الأحد، عن تمديد العمل بجميع حدائقها لغاية الساعة 11 ليلا، حسب الناطق الإعلامي باسم البلدية رداد التل.وقال التل، إنّ البلدية قررت إعادة العمل بحدائق الملك عبد الله الثاني جميع أيام الأسبوع، وإلغاء عطلة السبت التي سبق أن أعلن عنها في وقت سابق.وأضاف، أن كوادر البلدية تقوم بصيانة وتعقيم الحدائق بشكل مستمر؛ حفاظاً على الصحة والسلامة العامة لرواد الحدائق، مطالباً بالحفاظ على النظافة العامة داخل الحدائق التي وجدت لتكون متنفساً آمناً ومجانياً لجميع العائلات والأطفال.وشدد التل، على منع إدخال الأراجيل إلى الحدائق وأنه لن يتم التهاون بهذا الأمر إطلاقاً؛ وسيتم التعامل معه وفق القانونوتمتلك بلدية إربد الكبرى 24 حديقة مجهزة بشكل كامل وموزعة في مناطق مختلفة من المدينة، بالإضافة إلى حدائق الملك المؤسس التي تعتبر الأكبر في محافظة إربد وتضم مرافق تقدم التسلية والترفيه لسكان المدينة.