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الأحد، 11-10-2020 07:40 م

تمديد تعليق الدوام في تربية الرصيفة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مددت مديرية تربية وتعليم الرصيفة تعليق الدوام في مبنى المديرية حتى نهاية يوم غد الاثنين لاستكمال الفحوصات الطبية الخاصة بفيروس كورونا للكوادر الادارية فيها.
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وقالت مديرة التربية الدكتورة رابعة عبدالله لـ (بترا) اليوم الاحد، ان التمديد جاء بعد استكمال فحص 50 بالمئة من الموظفين وهي نسبة العاملين بالتناوب اليوم وسيتم غدا فحص باقي الموظفين.

واضافت، انه تأكد اصابة ثلاثة من موظفي المديرية بالفيروس حتى الآن، اضافة الى تسجيل عدد من الحالات بين مجيري المدارس والمعلمين والكوادر الادارية في بعض مدارس اللواء حيث تم التعامل معهم حسب البروتوكول الصحي المعتمد بهذا الخصوص، مشيرة الى ان الفحوصات مستمرة لكافة الكوادر التعليمية والادارية في المدارس بالتناوب.

واكدت استمرار اجراءات التسجيل لطلاب الثانوية العامة للدورة التكميلية حتى نهاية دوام بعد غد الثلاثاء في مدرسة جمانة بنت أبي طالب في منطقة ياجوز وضمن الاشتراطات الصحية المعتمدة من التباعد الجسدي بين الطلبة ولبس الكمامة.

 




 

 


 

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