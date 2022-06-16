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الخميس، 16-06-2022 06:37 م

تمديد تقديم طلبات المسابقة القضائية وتعديل شرط العمر ليصبح 40 عامًا

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، عن تمديد فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة، لتعبئة الشواغر في الدرجتين الخامسة والسادسة، وتعديل شرط العمر ليصبح 40 عاما.

وأوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه ولغايات إتاحة الفرصة لعدد أكبر من المحامين فقد جرى تمديد فترة تقديم الطلبات لتنتهي مساء يوم السبت 25 حزيران بدلا من الأحد 18 حزيران.

كما جرى تعديل شرط عمر من يتقدم للمسابقة بأن لا يتجاوز 40 عاما من عمره بتاريخ الإعلان عن المسابقة في الخامس من شهر حزيران الحالي، بدلا من 35 عاما، وتحقيق الشروط الواردة في المادة 9 من قانون استقلال القضاء رقم 29 . 

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