الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

إربد : ورشة عمل بعنوان الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح

تمرين إخلاء وهمي لحريق في مستشفى الملك المؤسس

الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية المتقاعدين العسكريين بالأغوار الجنوبية

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

مقترح بصرف 200 دينار للحافلات الكبيرة و250 للمتوسطة بدل محروقات

مصر مستعدة لإنشاء محطة مياه على نهر الفرات في العراق

ترفيعات واحالات على التقاعد في الامن العام

إدانة 3 أشخاص وشركتين بالفساد ومعاقبتهم بالسَّجن والغرامة

مستوطن يجرف أراضي شرق بيت لحم

الإثنين، 20-06-2022 04:07 م

تمديد توقيف متَّهم بحادثة تسمم طلبة بجامعة أردنية

تسمم


الوكيل الإخباري - مددت الهيئة القضائية الأولى في محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، توقيف شخص متهم ببيع عدد من طلبة إحدى الجامعات مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتسببت بتسممهم.اضافة اعلان


وعقدت المحكمة جلسة علنية بقضية تسمم عدد من طلبة إحدى الجامعات، حيث تشير لائحة الاتهام إلى أن الجامعة قامت بتضمين أحد الأشخاص الكافتيريات العاملة داخلها وفق الأسس والقوانين الناظمة لذلك، وتعرّض عدد من طلبتها للتسمم، وقامت الجهات المختصة بالتحقيق بالقضية وأحالت المتهم للقضاء.

وقررت المحكمة في جلسة سابقة توقيف المتهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وأعادت توقيفه لأسبوع آخر لتصبح مدة التوقيف حتى الآن 14 يوما.

وفي حيثيات القضية، فإن المتهم هو صاحب العمل، ومتهم ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية لعدد من الطلبة، بالإضافة إلى تهمة سرقة الكهرباء لجميع الكافتيريات التي كان يديرها داخل الجامعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

افتتاح معرض الأقحوانة.. عشتار في جامعة اليرموك

62022200452130720324

إربد : ورشة عمل بعنوان الإصلاح السياسي بين الواقع والطموح

6202214175312195972841

تمرين إخلاء وهمي لحريق في مستشفى الملك المؤسس

6202215161812906463368

الشوبكي يزور المكتب التجاري وجمعية المتقاعدين العسكريين بالأغوار الجنوبية

99

اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب وجمعية مجددون الخيرية التنموية

195404

مقترح بصرف 200 دينار للحافلات الكبيرة و250 للمتوسطة بدل محروقات

أخبار متعلقة
2

هيئة الطاقة توضح حول تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالدعم

3co2NSZTooDNyld1D5C2eLXweo7MPAVKjNlnWotq

القطاع المنزلي استهلك قرابة نصف الكهرباء المُولدة في المملكة خلال 2021

7-information-benefits-damages-electricity

الكهرباء الأردنية تعتمد رقما جديدا للطوارئ

tips-when-running-air-conditioner-first-time

الكهرباء الأردنية للمواطنين: اضبطوا حرارة المكيف على 24 للتوفير

مبنى وزارة الصناعة والتجارة

الصناعة والتجارة تنظم ورشة حول حقوق الملكية الفكرية

66daa97f-61190cd70bae5

الطاقة: فواتير الكهرباء التي تزيد عن 600 كيلوواط ارتفعت من 3-4 دنانير