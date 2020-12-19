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السبت، 19-12-2020 02:40 م

تمديد دوام مسقفات إربد حتى الخامسة مساء

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الوكيل الإخباري - مددت بلدية إربد الكبرى دوام دائرة ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات" إلى الساعة الخامسة مساء اعتباراً من اليوم السبت حتى نهاية العام.

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وقال مدير الدائرة بشار القصاص إن هذا التمديد يأتي لتمكين المواطنين من تسديد ما عليهم من مستحقات، والاستفادة من الإعفاءات التي أقرتها الحكومة بما فيها كامل الغرامات والإعفاء من قيمة الضريبة الأصلية حتى 25 بالمئة لمن يسدد الذمم المترتبة عليه قبل نهاية العام.


وبين القصاص أن ضريبة المسقفات تفرض على جميع العقارات "الشقق السكنية أو المخازن التجارية أو أي عقارات أخرى"، إضافة إلى جميع الأراضي الواقعة داخل حدود البلدية.


 




 

 


 

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