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الأحد، 17-07-2022 04:15 م

تمديد دوام مكاتب الاحوال المدنية بالمملكة والضفة وغزة للساعة 6 مساء

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الوكيل الإخباري- قرر مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات فهد العموش، تمديد ساعات الدوام الرسمي في مكاتب دائرة الاحوال المدنية الرئيسة في العاصمة والمحافظات والضفة الغربية وغزة، حتى الساعة السادسة مساء، إعتبارا من اليوم ولإشعار آخر.

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وقال العموش، إن التمديد جاء نظرا للاقبال الشديد من المواطنين على مكاتب الاحوال المدنية والجوازات لاصدار وثائقهم.


واوضح، أن التمديد يشمل مكاتب الأحوال المدنية والجوازات في مركز الدائرة الرئيس (مكتب الأحوال المدنية والجوازات في عمان المركز مكتب البطاقة الذكية) ومكتبي جوازات الضفة الغربية وغزة، و المكاتب الرئيسية في مراكز المحافظات.


وبين أن التمديد جاء للتخفيف عن المواطنين وتسهيلا عليهم وانجاز وثائقهم في الوقت المحدد.

 

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