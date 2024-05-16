الخميس 16-05-2024
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الخميس، 16-05-2024 09:35 ص

تمديد فترة إستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن تمديد الفترة الرسمية لاستكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من هذه المنح والقروض للعام الجامعي الحالي 2023 - 2024  ، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٣٠-٥-٢٠٢٤ حيث يمكن للطالب المرشح التعرف على الإجراءات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo ،  وتؤكد الوزارة بأن هذا التأجيل يأتي تحقيقاً لمصلحة أبناءها الطلبة ولإعطائهم مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.اضافة اعلان

 




 

 


 

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