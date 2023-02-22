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الأربعاء، 22-02-2023 09:55 ص

تمديد فترة استقبال طلبات الترشّح لجائزة الضمان الاجتماعي في السلامة والصحة المهنية

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي عن تمديد استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميّز في مجال الصحة والسلامة المهنيّة على مستوى المنشآت والأفراد حتى نهاية شهر آذار المقبل.

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وأضافت المؤسسة أن الهدف من ذلك التمديد اتاحة الفرصة أمام المنشآت والأفراد لتقديم طلب الترشح لهذه الجائزة، مبينة أنه بإمكانهم الاطلاع على تفاصيل الجائزة وشروطها من خلال زيارة موقعها الإلكتروني (www.ssc.gov.jo)، أو تعبئة طلبات الترشح للجائزة على مستوى الأفراد من خلال الدخول مباشرة على الرابط التالي www.ssc.gov.jo/eaosh-individuals أما على مستوى المنشآت فيمكنهم تعبئة الطلب مباشرة من خلال الدخول على الرابط التالي www.ssc.gov.jo/eaosh-corporation.


وبينت المؤسسة أنه بإمكان المنشآت والأفراد الذين يرغبون بالمشاركة في الجائزة ولديهم أي استفسارات التواصل مع إدارة السلامة المهنية وإصابات العمل بالمؤسسة على هاتف 065501880 فرعي 1690، 1601 أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو زيارة صفحة المؤسسة على فيسبوك بإسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


 




 

 


 

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