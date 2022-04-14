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الخميس، 14-04-2022 03:54 م

تمديد فترة استكمال إجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس عن تمديد الفترة الرسمية لاستكمال اجراءات الاستفادة من المنح والقروض الداخلية للطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من هذه المنح والقروض للعام الجامعي الحالي 2021 / 2022 ، وذلك حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28 / 4 / 2022، حيث يمكن للطالب المرشح التعرف على الإجراءات المطلوبة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo ، حيث تؤكد الوزارة بأن هذا التأجيل يأتي تحقيقاً لمصلحة الطلبة و لإعطائهم مزيداً من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

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من جهة أخرى قالت الوزارة بأن الطلبة الذين تم ترشيحهم للاستفادة من قروض صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2021 / 2022 بموجب نتائج الترشيح التي تم إعلانها بتاريخ 10 / 2 / 2022 ثم تم تحويل استفادتهم بموجب النتائج الجديدة المعلنة بعد تنفيذ المكرمة الملكية السامية إلى منح جزئية فعليهم مراجعة مكاتب المستشارين الثقافيين التابعين للوزارة والموجودين في جميع الجامعات الأردنية الرسمية، وذلك للحصول على كتاب موجه لكاتب العدل/محكمة البداية  لإلغاء سند الكفالة، حيث تم تفويض المستشارين الثقافيين بذلك تسهيلاً على الطلبة ومنعاً للتجمعات داخل مركز الوزارة.



 




 

 


 

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