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الأحد، 26-12-2021 10:05 ص

تمديد فترة الاعتراض على النقاط المحتسبة للمنح والقروض

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد الفترة الرسمية لتقديم طلبات الاعتراض الإلكترونية على النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض.

ومددت الوزارة فترة الاعتراضات الإلكترونية وذلك حتى الساعة (12) مساء يوم الجمعة القادم الموافق 31 / 12 / 2021.  

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وأكدت الوزارة أن هذا التمديد جاء لإتاحة الفرصة أمام الطلبة لاستكمال الوثائق الرسمية المطلوبة منهم لتعزيز الاعتراض الإلكتروني خاصةً ما يتعلق بالتقارير الطبية.

 

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة ضرورة الاستفادة من هذا التمديد والعمل على استكمال عملية الاعتراض إلكترونياً وتحميل الوثائق المطلوبة حيث لن يتم التمديد مرة أخرى وتحت أي ظرف.


وأضافت الوزارة أنه يمكن للطالب الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة له من خلال الرابط التالي: www.dsamohe.gov.jo، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي قام بإنشائها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الإطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب الطالب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة فعليه أن يتقدم باعتراض إلكتروني، على أن يقوم الطالب بتحميل الوثائق المعززة لاعتراضه ضمن طلب الإعتراض الإلكتروني.


وشددت الوزارة على أن عملية تقديم طلبات الاعتراض ستكون إلكترونية فقط وأنها لن تستقبل أي طلب اعتراض ورقي كما أنها لن تسمح لأي شخص بدخول حرم الوزارة بغرض مراجعة مديرية البعثات، وذلك حرصاً منها على سلامة كل من متلقي الخدمة وموظفي الوزارة، ولن يتم النظر في أي طلب اعتراض إلكتروني ما لم يكن مدعماً بوثائق معززة تثبت صحة الإعتراض.


كما يمكن للطلبة وخلال نفس الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الإعتراض الإلكترونية وباستخدام نفس الطلب أن يتقدموا أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية شريطة تحميل الوثائق المعززة، وللإطلاع بالتفصيل على هذه الحالات الإنسانية إضافة إلى الوثائق المعززة المطلوبة لكل حالة الرجاء الدخول إلى الرابط التالي: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Announcements.

 

 




 

 


 

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