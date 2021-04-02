الجمعة 02-04-2021
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الجمعة، 02-04-2021 09:48 ص

تمديد فترة تجديد الاشتراك في التأمين الصحي للمهندسين

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، تمديد فترة تجديد الاشتراك في التأمين الصحي، حتى نهاية نيسان من عام 2021، دون فرض أي رسوم اضافية.

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وقالت النقابة في بيان صحفي، إن الاشتراك في برامج التأمين الصحي المختلفة يشهد اقبالا متزايدا العام الحالي، نتيجة حزمة التعديلات التي تم اجراؤها، مبينة أن قرار التمديد جاء لتشجيع المهندسين على الاشتراك والتخفيف عليهم جراء الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعيشها البلاد.


--(بترا)

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