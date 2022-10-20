تمديد فترة تسديد رسوم تكميلية التوجيهي حتى الخامس من الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية الدكتور نواف العجارمة، تمديد فترة تسديد الرسوم لتكميلية التوجيهي حتى 5 تشرين الثاني.



وقال العجارمة لـ "الوكيل الإخباري" إن قرار تمديد الرسوم جاء من منطلق مراعاة الظروف الاقتصادية لأولياء الأمور.



وحول تمديد فترة التسجيل لامتحان تكميلية التوجيهي أكد العجارمة أن التمديد وارد اذا طالب الطلبة وأولياء الأمور لاتاحة المجال لاكبر عدد ممكن.

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وكانت قد بينت الوزارة أن رسوم الاشتراك لجميع الطلبة المسجلين هي: (20) دينارًا رسم اشتراك للامتحان + (10) دنانير عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة يرغب المشترك التقدم فيها، و(5) دنانير عن كل ورقة يرغب المشترك التقدم فيها في المبحث المكون من ورقتين.

