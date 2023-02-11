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السبت، 11-02-2023 02:35 م

تمديد فترة تقديم طلبات القبول الموحد للدورة التكميلية حتى الأحد

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الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت بأنه تقرر تمديد عملية تقديم الطلبات الإلكترونية للقبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2023 حتى الساعة 12 مساء يوم غد الأحد الموافق 12-2-2023.

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وقال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد  في الوزارة  مهند الخطيب بأن هذا التمديد جاء حرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة، مؤكداً بأن الحالة الجوية التي مرت على المملكة الأسبوع الماضي لم تؤثر سلباً على عملية تقديم الطلبات التي تتم بكل يسر وسهولة حيث لم يرد للوزارة أي شكوى أو ملاحظة،  نظراً لكون  عملية التقديم إلكترونية بشكل كامل كما أن عملية تسديد رسم تقديم طلب القبول الموحد تتم من خلال خدمة الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم مؤكداً بأن الطالب لا يحتاج إلى الإنتقال من مكان إلى آخر لاستكمال عملية التقديم أو دفع رسم الالتحاق، وأضاف بأن عدد الطلبات التي تم تقديمها حتى اللحظة بلغت (12248) طلباً، ولكن تخشى الوزارة  أن يكون هناك طالب لم يتمكن بسبب الظروف الجوية من الوصول إلى أماكن توفر خدمات الإنترنت.


وأضاف الخطيب بأن هناك (2117) طالباً وطالبة ممن تقدموا بطلبات لم يسددوا رسم تقديم طلب الالتحاق حتى تاريخه، حيث سيتم منحهم مهلة حتى نهاية دوام يوم الإثنين القادم الموافق 13-2-2023  لتسديد رسم الالتحاق وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة، علماً بأن وحدة تنسيق القبول الموحد قامت بإرسال رسائل نصية لهم على أرقام هواتفهم الخلوية.

 




 

 


 

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