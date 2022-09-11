تمديد مدة بقاء السيارات الكويتية في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلن السفير الكويتي في عمّان عزيز الديحاني، الأحد، عن تعليمات صدرت من الجهات المعنية في الأردن لتمديد مدة بقاء السيارات التي تحمل لوحات كويتية على الأراضي الأردنية لمدة 18 شهرا بدلا من ثمانية أشهر انطلاقا من عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال السفير الديحاني، إن السفارة الكويتية تواصلت مع الجهات المعنية من خلال وزارة الخارجية الأردنية لنقل رغبة الكويتيين المقيمين في الأردن من أجل المساعدة على تمديد بقاء سياراتهم بدلا من إخراجها بعد ثمانية أشهر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

اضافة اعلان