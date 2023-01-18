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الأربعاء، 18-01-2023 01:40 م

تمرين "إخلاء وهمي" بطوارئ مدينة الحسين الطبية

ظ


الوكيل الإخباري - نفذ طوارئ مدينة الحسين الطبية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني غرب عمان تمريناً وهمي مفترض داخل المركز.

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واشتمل التمرين  على محاضرات وتمرين عملي  داخل وخارج المركز وتعاملت مرتبات المركز وكوادر الدفاع المدني مع فرضيات التمرين بكل كفاءة واحتراف.


وأشاد رئيس فريق الطواريء العقيد الطبيب عبدالله مهيرات، بمرتبات المركز وكوادر الدفاع المدني وقدرتهم العالية بالتعامل مع فرضيات التمرين، وأكد بأن التمرين جاء ضمن خطة تأهيل وتدريب مرتبات المركز على الإجراءات الصحيحة والسريعة ‏في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإرشاد والإسعاف والإطفاء.


 




 

 


 

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