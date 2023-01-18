تمرين "إخلاء وهمي" بطوارئ مدينة الحسين الطبية

الوكيل الإخباري - نفذ طوارئ مدينة الحسين الطبية بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني غرب عمان تمريناً وهمي مفترض داخل المركز.
واشتمل التمرين على محاضرات وتمرين عملي داخل وخارج المركز وتعاملت مرتبات المركز وكوادر الدفاع المدني مع فرضيات التمرين بكل كفاءة واحتراف.
وأشاد رئيس فريق الطواريء العقيد الطبيب عبدالله مهيرات، بمرتبات المركز وكوادر الدفاع المدني وقدرتهم العالية بالتعامل مع فرضيات التمرين، وأكد بأن التمرين جاء ضمن خطة تأهيل وتدريب مرتبات المركز على الإجراءات الصحيحة والسريعة في عمليات الإنقاذ والإخلاء والإرشاد والإسعاف والإطفاء.