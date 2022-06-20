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الإثنين، 20-06-2022 05:21 م

تمرين إخلاء وهمي لحريق في مستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الاخباري - نفذ قسم السلامة العامة بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، اليوم الاثنين، تمرين إخلاء وهمي جزئي لحادث حريق في قسم المصبغة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية دفاع مدني شرق إربد، لقياس مدى الجاهزية في التعامل مع الحالات الطارئة.

وقال نائب مدير عام المستشفى، الدكتور إبراهيم الفاعوري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التمرين جاء حرصا من إدارة المستشفى على تطبيق مبادئ السلامة العامة، وتماشيا مع المتطلبات العالمية والمحلية وقياس مدى فاعلية العاملين وجاهزيتهم للاستجابة القصوى لحالات الطوارئ، ومدى فاعلية أنظمة السلامة العامة في المستشفى.

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