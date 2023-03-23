الخميس 23-03-2023
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الخميس، 23-03-2023 02:13 م

تمنع العطش وحدوث الدوار.. هذه أفضل وجبة سحور خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - نشرت مديرية التوعية والإعلام الصحي في وزارة الصحة نصائح حول وجبة سحور غنية ومفيدة للصائمين خلال شهر رمضان المبارك.

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وقالت المديرية في إدراج لها على "فيسبوك"، إن وجبة السحور المثالية يجب أن تتضمن وجود عناصر غذائية مفيدة مثل البوتاسيوم (التمر، الموز، البرتقال، البطيخ) حيث أنها تمنع الشعور بالعطش، والكربوهيدرات (مثل الخبز الأسمر) الذي يمد الجسم بالطاقة، والبروتين (الأجبان، بيض، فول) للمحافظة على مستوى السكر بالدم ومنع الدوار، بالإضافة إلى تناول وجبة تحتوي على الألياف مثل (الخضار والفواكه) إذ أن تناولها يعزز المناعة.

 

وأضافت أن أهمية وجبة السحور تكمن بأنها تمد جسم الصائم بالطاقة خلال نهار رمضان، والسوائل لمنع حدوث الجفاف أثناء الصيام، عدا عن كونها تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية مناعة الجسم.

 

وأشارت إلى أن تناول وجبة السحور يساعد الجسم على عملية الحرق وفقدان الوزن.

 

وحثت المديرية، الصائمين على الاستمرار بشرب السوائل من وقت الإفطار للمحافظة على ترطيب الجسم ومنع حدوث الجفاف.

 




 

 


 

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