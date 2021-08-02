تمويل طارئ من الحكومة الكندية بقيمة 3.2 مليون دولار للاجئين السوريين في المملكة

الوكيل الإخباري – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الأردن عن مساهمة الحكومة الكندية بمبلغ 3.2 مليون دولار أميركي، لدعم جهود البرنامج الرامية إلى دعم اللاجئين السوريين في الأردن.

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واشاد البرنامج في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بمساهمة الحكومة الكندية التي جاءت في الوقت المناسب والتي ساعدت على تفادي قطع المساعدات الغذائية عن نحو 000ر110 لاجئ سوري يعيشون في المملكة.



وقال الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كورييا مينديز: "إن البرنامج ممتن لدعم الحكومة الكندية المستمر لأزمة اللاجئين في الأردن وتجنب قطع المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من اللاجئين مرة أُخرى، ومع ذلك لا تزال حالة تمويل البرنامج حرجة حيث نحتاج بشكل عاجل إلى مبلغ إضافي قدره 53 مليون دولار أميركي للحفاظ على المساعدات الغذائية لنصف مليون لاجئ خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية هذا العام."وقالت سفيرة كندا لدى الأردن دونيكا بوتي، بحسب البيان "تلتزم كندا بدعم جهود برنامج الأغذية العالمي لتقديم المساعدة الغذائية والاحتياجات الإنسانية الأخرى في الأردن، و نحن سعداء لتقديم المساعدة في هذا الوقت الحرج لبرنامج الأغذية العالمي."وساهمت الحكومة الكندية منذ بداية عام 2021 بتمويل قيمته 12.6 مليون دولار أميركي لدعم استجابة برنامج الأغذية العالمي لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن.

