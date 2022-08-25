تنبيهات من السير للسائقين في عمّان - تفاصيل

الوكيل الإخباري -

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قالت إدارة السير المركزية، إنه سوف يشهد الطريق الواصل بين نفق الملتقى باتجاه جسر الثورة العربية الكبرى (جسر النهضة) أعمال قشط وتعبيد للطريق منذ فجر يوم غد الجمعة ولمدة أسبوعين.وبينت الإدارة أنه ومن المتوقع أن تترافق أعمال الصيانة مع تباطؤ في الحركة المرورية للمركبات نتيجة العمل في بعض مسارب الطريق لغايات إتمام أعمال إعادة تأهيل البنية التحتية.وتؤكد على تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطريق، والدلالة والإرشاد، راجين من السائقين اتخاذ الحذر المطلوب والتقيد بالإشارات التحذيرية.