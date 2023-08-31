الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 31-08-2023 03:12 م

تنبيه هام من شركة زين لجميع المواطنين

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الوكيل الإخباري - أصدرت شركة زين تنبيها هاما بخصوص وجود صفحات مزيفة تستهدف عملاء البنوك عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث تنتحل هذه الصفحات اسم "زين كاش" وتحاول خداع العملاء من خلال تقديم خدمات بنكية.

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زين كاش ارسلت رسائل تحذيرية إلى جميع عملائها تنوِّه فيها: "عزيزنا العميل، يُرجى ملاحظة وجود صفحات تستهدف عملاء البنوك على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث تدَّعي أنها بنوك وتقدم خدمات مزيفة مثل تقديم السلف والقروض وتأجيل الأقساط الالكترونيَّة، بهدف خداع العملاء والحصول على معلومات سرية أو معلومات ائتمانية (مثل رقم الحساب البنكي، كلمة المرور، رمز OTP)."


وأكدت الشركة على أهمية عدم التجاوب مع مثل هذه الصفحات المشبوهة وعدم مشاركة أي جهة بمثل هذه المعلومات أو حتى صور الهوية الشخصية، وذلك للحفاظ على سلامة العملاء من التحايل المالي ولتجنب المخاطر الأمنية التي قد تنجم عنها.

 




 

 


 

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