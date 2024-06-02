تنشيط السياحة: السوق السعودي الأكبر تصديراً للسياحة إلى الأردن

الوكيل الاخباري-

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اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض الرياض الدولي للسفر 2024، الذي عقد خلال الفترة 27-29 أيار الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية.وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، جاءت مشاركة الهيئة في هذا المعرض ضمن جهود الهيئة التسويقية في السوق السعودي الذي يعدّ السوق الأكبر تصديراً للسياحة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.وأشاد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية في غرفة الرياض نايف بن عبد الله الراجحي، خلال افتتاحه المعرض، بالعلاقات الكبيرة بين المملكتين، مشيراً إلى أهمية زيادة التعاون المشترك في صناعة السياحة بين البلدين.وزار الأمير سلطان بن ناصر آل سعود، الجناح الأردني حيث أشاد بمشاركة الأردن السنوية في هذا المعرض ورحب بوفد الهيئة.وبين مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أهمية المشاركة في المعرض الذي يعد من أهم المعارض السياحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يزوره العديد من مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.وأشار إلى أهمية السوق الخليجية الذي يعد من أهم الأسواق السياحية، لكونه أقل تأثرا بالأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، وسوقا كبيرا ومصدّرا للسياحة بشكل كبير.وقال عربيات إن الأردن يعد من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات السياحية المؤهلة، لاستقبال السياح من السوق الخليجي لما يحظى به الأردن من قبول ثقافي وتنوع وثراء للمنتج السياحي وطقس معتدل طوال العام وخدمات طبية وعلاجية متطورة.وبين أن الهيئة تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى زيادة الوعي العام حول المنتج السياحي الأردني، وتسليط الضوء على أهمية المملكة في مجال السياحة لما تمتلكه من مقومات سياحية تدل على الموروث الثقافي والحضاري الكبير.من جانبه، لفت السفير الأردني في الرياض الدكتور هيثم أبو الفول خلال زيارته الجناح الأردني، إلى أن مشاركة الهيئة مهمة للغاية في جميع الفعاليات السياحية التي تقام في المملكة العربية السعودية لما لها من أثر كبير في تعزيز الوعي وتقديم أحدث التجارب السياحية للزائر السعودي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إطالة مدة إقامته وإثراء تجربته السياحية في الأردن.وقدم وفد الهيئة خلال مشاركته في المعرض أبرز التجارب السياحية وأهمها لزائري الجناح الأردني وتعريفهم بأهم المواقع السياحية وتسهيل حجوزاتهم للطيران بالتعاون مع ممثلي خطوط الملكية الأردنية في الرياض، وتقديم خدمات السياحة العلاجية من خلال مشاركة مستشفى الاستقلال ضمن وفد المملكة.ويذكر أن السوق السعودي شهد ارتفاعا ملحوظاً في أعداد السياح القادمين إلى المملكة منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، حيث إن الهيئة تسعى إلى زيادة غير مسبوقة بأعداد السياح السعوديين إلى المملكة خلال العام الحالي من خلال حملاتها التسويقية المتنوعة وجهودها الترويجية المستمرة.