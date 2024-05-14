الثلاثاء 14-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 14-05-2024 03:01 م

تنشيط السياحة: العدوان على غزة وراء تراجع الحركة السياحية في الأردن

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الوكيل الإخباري - كشف مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات انخفاض الدخل السياحي منذ بداية العام بنحو 50%، حيث وصل إلى 2.1 مليار دولار.

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وقال عربيات، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هناك خطة لتنويع مصادر السياح وفتح أسواق جديدة مثل الدول الإفريقية والآسيوية من خلال الترويج للسياحة الدينية والعلاجية في المملكة.

 

وأضاف أنه يتم ترويج الأردن سياحيا على المستوى العالمي كوجهة آمنة ويتم بث رسائل إيجابية حول استقرار المملكة، لافتا إلى أن العدوان على قطاع غزة وراء تراجع النشاط السياحي لدينا.

 

وأشار عربيات إلى تراجع زوار البترا والمواقع الرئيسية بشكل كبير منذ بدء الحرب على غزة، في حين تحاول الهيئة العمل على جذب السياح للأردن من خلال التعاون مع الدول المجاورة وشركات الطيران لتوفير مسارات مباشرة للمملكة.

 




 

 


 

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