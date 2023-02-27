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الإثنين، 27-02-2023 02:17 م

تنشيط السياحة تختتم مشاركتها بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر

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الوكيل الاخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الـ11.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، تم عقد لقاءات ثنائية على هامش المشاركة مع مكاتب السياحة والسفر السعودية والخليجية بشكل عام، حيث حظي الجناح الأردني بزيارة العديد من المؤثرين السعوديين.


وجرى تعريف زوار المعرض بأهم التجارب والمواقع السياحية وتقديم المعلومات لهم لحثهم على زيارة الأردن خاصة في فصل الربيع الذي تزدان خلاله المملكة بآلاف السياح من شتى الجنسيات سيما الخليجية، كما جرى توزيع كتيبات و"بروشورات" الهيئة التعريفية بأنماط السياحة المتنوعة في الأردن.


وحضر المعرض ممثلون عن أحد مكاتب السياحة والسفر الأردنية، والمستشفى التخصصي، وشركة خطوط الملكية الأردنية في جدة.

 




 

 


 

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