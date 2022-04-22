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الجمعة، 22-04-2022 04:48 م

تنشيط السياحة تروج الأردن سياحيا في تونس

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الوكيل الإخباري - نظمت هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع الملكية الأردنية، مساء أمس الخميس حفل إفطار رمضاني، في تونس برعاية سفير المملكة ماهر الطراونة.اضافة اعلان


واستعرض الطراونة في كلمته بحضور مدير الديوان الوطني للسياحة بتونس نزار سليمان والعديد من ممثلي وكلاء السياحة ورجال الأعمال، أهم مقومات السياحة في المملكة وما تزخر به من مخزون حضاري وثقافي إلى جانب مقومات الأمن والاستقرار وتنوع المنتج السياحي والتسهيلات الداعمة للتعاون الثنائي والأطر المنظمة لها.

بدوره، قدم ممثل هيئة تنشيط السياحة بتونس خالد الكيلاني، عرضا عن السياحة في الأردن، وميزاتها المتنوعة وأهم الأماكن السياحية فيها، مشيراً إلى أن المواطن التونسي لا يحتاج إلى تأشيرة لدخول الأردن الأمر الذي يحفزه على زيارة المملكة.

وأشار الكيلاني إلى الأهمية التي توليها هيئة تنشيط السياحة للسوق التونسي، حيث تحرص الهيئة دائما على تقديم كل التسهيلات لتشجيع الأشقاء التونسيين على زيارة الأردن. من جهته، نوه مدير الملكية الأردنية بتونس أحمد العكور إلى الجهود التي يبذلها وكلاء السياحة للترويج للسياحة الأردنية، مستعرضا الخدمات والتسهيلات بهذا الخصوص.

وأشار إلى وجود أربع رحلات أسبوعية وسيتم زيادتها خلال أيار المقبل إلى خمسة رحلات قابلة للزيادة حسب متطلبات السوق السياحي، وكذلك وضع خطة خمسية لتحديث أسطول الشركة ومضاعفة وجهتها في العالم.

 




 

 


 

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