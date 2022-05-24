تنشيط السياحة تستضيف وفدا بولنديا للترويج للمملكة

الوكيل الإخباري - استضافت هيئة تنشيط السياحة، اعلاميين من الصحافة البولندية في جولة استطلاعية إلى الأردن.

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وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، بحسب بيان للهيئة اليوم الثلاثاء، إن هذه الزياة تأتي ضمن خطط الهيئة للترويج السياحي للمملكة.



واشار الى ان الهدف من الزيارة ايضا هو الاطلاع على المواقع السياحية والأثرية ومقومات الأردن السياحية، وكتابة التقارير ضمن وسائل الاعلام البولندية، بما يخدم السياحة ويجذب السياح البولنديين للقدوم للمملكة.



من جهته، أشاد الوفد الاعلامي بجماليات المواقع السياحية والأثرية في المملكة وطبيعتها الجاذبة وتنوعها المميز.