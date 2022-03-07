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الإثنين، 07-03-2022 01:09 م

تنشيط السياحة تستقبل نشطاء عرب روجوا لموسم الربيع في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، خلال استقباله نشطاء "سوشال ميديا" عرب من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين، اهمية استخدام منصات التواصل الاجتماعي الآمنة في الترويج والتسويق للجذب السياحي.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الاثنين، ثمن عربيات جهود النشطاء في تسليط الضوء على الصور الجمالية وسحر المناظر الطبيعية التي يتمتع بها الأردن في فصل الربيع ما يسهم في زيادة الجذب السياحي.


واعتبر ان منصات "السوشال ميديا" من خلال النشطاء تشكل اضافة نوعية للبرامج والخطط التسويقية الاعلامية التي تعتمد عليها الهيئة في نشاطها الترويجي للمنتج والموروث السياحي، من خلال نقل الصورة الصحيحة والمشرقة للعالم والتعريف بالمنتج والتنوع السياحي الاردني.

 

وأكد خلال اللقاء ان منصات التواصل الاجتماعي الآمنة تشكل جزءا مهما من الإعلام والذي يتجلى في التعريف بما يتميز به الأردن وما يحتويه من معالم سياحية طبيعية جمالية أثرية وتاريخية وعلاجية، وذلك باستخدام الوسائل الإعلامية والاتصالية القادرة على التعريف بالمنتج والموروث التاريخي الاردني الذي يستهوي افئدة السياح والزوار من انحاء العالم.


من جانبهم، ابدى الناشطون اعجابهم بروعة وجمال وعظمة الكنوز الاثرية الاردنية الضاربة جذورها في اعماق التاريخ وجمال الطبيعة والتنوع السياحي الذي جسدوه بالصور والفيديوهات على صفحاتهم ونالت اعجاب الآلاف من المتابعين.


واشاد الناشطون، بكرم الضيافة وحسن الاستقبال واصالة العادات والتقاليد الاردنية العربية الاصيلة وما يتمتع به الاردن من جمال للطبيعة وما يملكه من منتج سياحي متنوع ومنفرد ومتميز، إضافة لما تنعم به المملكة من الأمن والأمان، لافتين للدور الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة في الترويج السياحي الاردني.


واشارت الهيئة في بيانها، الى أنها اعدت برنامج زيارات لعدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي تم استقطابهم أخيرا من الدول الشقيقة والصديقة شملت عددا من المواقع الاثرية والسياحية والطبيعة الاردنية.


 




 

 


 

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