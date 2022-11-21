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تنشيط السياحة: تسويق مكثف للأردن بمونديال قطر

الإثنين، 21-11-2022 07:50 م

تنشيط السياحة: تسويق مكثف للأردن بمونديال قطر

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الوكيل الاخباري - تحدث مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، الاثنين، عن "تسويق مكثف" للأردن خلال فترة كأس العالم في قطر، مشيرا إلى حاجة المملكة لـ "توسيع قاعدة مقدمي الخدمات التسويقية".

وقال عربيات: "أطلقنا بشهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حملة تسويقية في الدول الأوروبية، وخلال الشهر المقبل ستكون في دول الخليج، والآن خلال فترة كأس العالم الأردن موجود بشكل مكثف بالتسويق للأردن على اللوحات الإعلانية والمواصلات العامة، وبالتالي الحملات مستمرة، وتنعكس مباشرة على أعداد السياح"، وفقا للمملكة.

لكنه أوضح أن "الأردن بحاجة على توسيع قاعدة مقدمي الخدمات التسويقية سواء في المناطق المعروفة أو مناطق المحافظات".

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