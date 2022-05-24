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الثلاثاء، 24-05-2022 04:35 م

تنشيط السياحة تشارك بمعرض الرياض الدولي السياحي

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الوكيل الإخباري - شاركت هيئة تنشيط السياحة في معرض الرياض الدولي السياحي المقام على أرض المعارض والمؤتمرات في الرياض خلال الفترة من 22 إلى 24 من أيار الحالي.

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وبحسب بيان للهيئة، أكد وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية نايف الفايز، أهمية انعقاد المعرض الذي يعتبر من أهم المعارض السياحية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث يزوره العديد من مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران.

 

وأشار الى أهمية السوق الخليجي، الذي يعد من أهم الأسواق السياحية كونه أقل تأثرا بالأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة، وسوقا كبيرا ومصدرا للسياحة بشكل كبير.


من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن الهيئة تشارك بالمعرض وضمن الجناح الأردني من خلال 3 شركات سياحة وسفر وفنادق أردنية، بالإضافة إلى شركة خطوط طيران الملكية الأردنية.


وأضاف أن الأردن يعد من أهم وجهات السياحة التي تمتلك المقومات السياحية المؤهلة لاستقبال السياح من السوق الخليجي لما تحظى به المملكة من قبول ثقافي وتنوع وثراء للمنتج السياحي وطقس معتدل طوال العام وخدمات طبية وعلاجية متطورة.

 

وبين عربيات، أن الهيئة تسعى عبر مشاركتها في المعرض إلى زيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني، وتسليط الضوء على أهمية المملكة في مجال السياحة لما تمتلكه من مقومات سياحية تدل على الموروث الثقافي والحضاري الكبير، خاصة وأن عدد زوار المعرض قد يزيد على اكثر من 30 الف زائر خلال فترة انعقاده.


بدوره، عبر السفير الأردني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور علي الكايد، عن سعادته بمشاركة مندوبي هيئة تنشيط السياحة في الأردن بهذا المعرض، مشيراً إلى أن الجناح الأردني يشهد طلباَ كبيراَ وزيارات متعددة من طالبي المعرفة السياحية حول المنتج السياحي في الأردن.

 




 

 


 

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