الخميس 21-04-2022
الوكيل الاخباري

وفاتان و15 إصابة بحادث سير على طريق المطار

الأزرق : مبادرة لتمكين المرأة اللاجئة بمخيم مريجيب الفهود

الهلال الأحمر الأردني ينظم حفل إفطار جماعي

العودات: القانونية النيابية تنهي معدل التنفيذ تمهيدا لرفعه لمجلس النواب

فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن

إغلاق مطعم بالعقبة لانتهاكه حرمة شهر رمضان المبارك

التربية: للمدرسة دور بالكشف عن مواهب الطلبة وصقلها

الملك يؤكد أهمية توحيد الجهود العربية لوقف التصعيد في القدس

وقف العمل بقرار السقوف السعرية للبندورة والكوسا والخيار والزهرة

العسعس: الحكومة تمتلك حرية قرارها الاقتصادي دون املاءات خارجية

الخميس، 21-04-2022 05:25 م

تنشيط السياحة تصادق على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2021

197428


الوكيل الإخباري - صادقت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، اليوم الخميس، على التقرير السنوي والقوائم المالية للعام 2021، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة برئاسة وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، نايف حميدي الفايز، وحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، وعدد من اعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية في الهيئة وممثلي الهيئة من الفعاليات السياحية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، تضمن التقرير الذي قدمته إدارة الهيئة نظرة شمولية على الأداء المالي خلال العام الماضي، وأبرز منجزات الهيئة للعام 2021، وبحث التطورات والانجازات كافة التي تحققت على الصعيدين المحلي والخارجي، والبيانات الرئيسة المتعلقة بأداء القطاع السياحي على المستوى الدولي والمحلي.


وقال الفايز إن الحكومة متفهمة للوضع السياحي في المنطقة، ومدركة لأهمية التسويق السياحي في ظل ما تعانيه صناعة السياحة نتيجة الظروف السياسية المحيطة بنا وجائحة كورونا، مؤكداً أنه لولا الدعم الحكومي للهيئة لأصبح القطاع السياحي في وضع سلبي جدا، ولكن الحكومة قللت من أثر التراجع من خلال الدعم الإيجابي.


ولفت إلى مؤشرات التحسن التدريجي لهذا العام، والدور الناجح الذي تقوم به الهيئة من خلال قيادة دفة تسويق وترويج المملكة كوجهة سياحية متميزة، ومقصد رئيس للسائح في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن ممثلي قطاع السياحة والسفر عليهم التعاون مع هيئة تنشيط السياحة لزيادة حجم الترويج السياحي للمملكة للعام الحالي 2022.


من جانبه، عرض مدير عام هيئة تنشيط السياحة لأجندة جدول الأعمال والتقرير السنوي والميزانية للعام 2021.


وأشار إلى ما تقوم به الهيئة في إدارة العمليات التسويقية الخارجية، وترويج الأردن سياحياً، وإبراز هوية الأردن المتميز كواجهة سياحية ومقصد رئيس للسائح في الأسواق العالمية، مشيرا إلى الدعم الذي توليه الحكومة حاليا للهيئة لتتمكن من السير في خططها وبرامجها الترويجية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120218212941301979278

الأزرق : مبادرة لتمكين المرأة اللاجئة بمخيم مريجيب الفهود

6

الهلال الأحمر الأردني ينظم حفل إفطار جماعي

220221919321962762919

فرق مكافحة التسول تضبط متسولا مكررا ينتحل صفة عامل وطن

220219181541411259497

إغلاق مطعم بالعقبة لانتهاكه حرمة شهر رمضان المبارك

9202028101027650100247

التربية: للمدرسة دور بالكشف عن مواهب الطلبة وصقلها

0022

توجيهية مشروع حافلات التردد السريع تعقد اجتماعها الثاني

أخبار متعلقة
0L5A2396

الشبول: أمر دفاع جديد خلال الأسبوع الجاري

7533471-1312049406

الجهات المستثناة من بلاغ تحديد ساعات الدوام في رمضان - أسماء

1648303084188

الفايز: العنصر البشري الأردني مبدع

أضرار_حليب_البقر

ائتلاف مربي الأبقار يبرر رفع أسعار الحليب الطازج

F7lCsg0OMKuNDxKR18KUBNAUfQp4y1IpUJcmmHLv

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يناقش قطاع السياحة

b9a6f562-whatsapp-image-2022-03-23-at-4.33.07-pm

40 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في مأدبا