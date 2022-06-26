الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الأحد، 26-06-2022 10:50 ص

تنشيط السياحة: فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من التشيك

06-1597303232


الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن لدى الأردن فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من التشيك خلال الفترة الحالية.

اضافة اعلان


وأوضح عربيات أن جذب السياح من الجنسية التشيكية جاء ضمن خطة الهيئة للعام الحالي، والتي تشمل الانفتاح على أسواق جديدة في المنطقة والعالم.


وأضاف أن تواجد مكاتب السياحة والسفر التشيكية في الأردن يعد فرصة مهمة لترويج المقاصد السياحية في المملكة، والتي تحظى باهتمام هذه المكاتب.


وكانت الهيئة قد نظمت ورشة عمل لممثلي مكاتب سياحة وسفر أردنية مع نظرائهم من مكاتب السياحة التشيكية.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملكية

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

download

مأدبا: محاضرة حول الإعلام الجديد ودوره بالمجتمعات

WhatsApp Image 2022-06-26 at 12.09.31 PM

وزير الصحة يودع بعثة الحج الطبية

7381fba2-bdc2-432a-9ca0-8ac02d93adf1

الطاقة والمعادن تبحث اطر التعاون مع المساحة الجيولوجية اليمنية

0L5A2946 - Copy

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

51914_1_1621764992

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

أخبار متعلقة
6293229f6fb06

الأردن والإمارات ومصر يوقعون مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية

520222174749876861558

الصفدي ونظيره الجورجي يعقدان لقاءً ثنائياً الأحد

0L5A1502 - Copy

البنك الدولي: الأردن يواجه تحديات مناخية ترفع الطلب على الطاقة

thumbs_b_c_4ad3ce78deeb816e6d33af976fdbac88

رئيس الوزراء الجورجي يزور الأردن لبناء مركز ثقافي

280057_51_1598777469

%92 نسب إشغال فنادق العقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع

5faed203e40db

أذربيجان: الأردن في طليعة الدول التي اعترفت باستقلالنا