تنشيط السياحة: فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من التشيك

الوكيل الإخباري - قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن لدى الأردن فرصة حقيقية لاستقطاب السياح من التشيك خلال الفترة الحالية.

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وأوضح عربيات أن جذب السياح من الجنسية التشيكية جاء ضمن خطة الهيئة للعام الحالي، والتي تشمل الانفتاح على أسواق جديدة في المنطقة والعالم.



وأضاف أن تواجد مكاتب السياحة والسفر التشيكية في الأردن يعد فرصة مهمة لترويج المقاصد السياحية في المملكة، والتي تحظى باهتمام هذه المكاتب.



وكانت الهيئة قد نظمت ورشة عمل لممثلي مكاتب سياحة وسفر أردنية مع نظرائهم من مكاتب السياحة التشيكية.