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الخميس، 07-04-2022 02:28 م

تنشيط السياحة: 60 دينارا دعم لتذاكر السياح القادمين عبر الملكية

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة تنشيط السياحة، اليوم الخميس، أنها ستوقع اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لدعم تذاكر السفر للسياح القادمين من أوروبا بقيمة 60 دينارا للتذكرة الواحد بشرط الإقامة في الأردن لمدة لا تقل عن 3 ليال.

وقال مدير عام الهيئة، عبدالرزاق عربيات، إنّ الاتفاقية أيضا ستركز على دعم وتسويق الأردن سياحيا بالشراكة مع شركة الملكية الأردنية.

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ورجح، أن تستقطب اتفاقية التذاكرة المدعومة مع الملكية الأردنية نحو 33 ألف سائح حتى نهاية العام الحالي.


وأشار عربيات، إلى أن الهيئة ستوقع اتفاقية شراكة أخرى مع شركة الملكية الأردنية لدعم جميع نشاطات الشركة بالخارج وفقا للاستراتيجية الجديدة التي اعلنتها الشركة مؤخرا.

 

(المملكة)

 




 

 


 

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