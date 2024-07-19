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الجمعة، 19-07-2024 12:52 م

تنظيم الاتصالات: تأثير محدود على حجوزات بعض شركات الطيران

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الوكيل الاخباري- قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، إنه كان هناك تأثير محدود على حجوزات بعض شركات الطيران العاملة في المملكة وتم معالجته، حيث قامت تلك الشركات باستخدام النظام اليدوي لمعالجة الحجوزات، وقاموا بتبليغ المسافرين عن احتمالية حدوث تأخير على الرحلات.

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وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن بعض الشركات المالية تعرضت إلى تأثير بسيط تم معالجته وعادت إلى طبيعتها.


وبين أنه لم يتم الإبلاغ عن تأثر أي قطاعات أخرى حتى الآن.


وكانت شركة مايكروسوفت أعلنت عن خلل في نظامها العام العالمي، في وقت كشفت فيه تقارير عن مواجهة عدة مطارات في العالم مشاكل تنقية، تسببت في تعطل شركات الطيران الدولية والبنوك ووسائل الإعلام.

 




 

 


 

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