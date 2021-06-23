تنظيم الاتصالات تسمح بإدخال المواد الأولية من خلال شركات البريد فئة دولي

الوكيل الإخباري - عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اجتماعاً في مبناها مؤخراً حضره المدير العام لغرفة صناعة الأردن ومدراء وممثلين عن شركات البريد الخاص فئة دولي، لغايات السماح بإدخال المواد الأولية التي تدخل في العمليات الصناعية من خلال شركات البريد المرخصة فئة دولي وذلك دعماً للصناعات الوطنية المحلية.



وبيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور، أن الاجتماع يأتي حرصاً من الهيئة على المصلحة العامة ودعماً للصناعات الوطنية المحلية، ودون المساس بالإجراءات والتدابير الأمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة والواردة في نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 110 لسنة 2004.



وأكّد الجبور، أن السماح بإدخال المواد الأولية المستخدمة في العمليات الصناعية سيكون حصراً للمصانع والشركات وليس الأفراد، بالإضافة إلى ضرورة توافر ووضوح كامل البيانات المتعلقة بالبعيثة البريدية، مثل: اسم كل من مُرسِلها ومُستقبلها بالإضافة إلى ماهيّة المادة الأولية ومكوناتها، وإرفاق أي وثائق متعلقة بها ، كما وستقوم الهيئة بتعميم قائمة بأسماء المصانع والشركات المسموح لها إدخال المواد الأولية لشركات البريد الدولية لغايات اعتمادها دون سواها والتي حصلت عليها الهيئة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.



ومن الجدير بالذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص الذين يبلغ عددهم (176) مشغل مرخص منهم: (166) مرخص فئة محلي و(10) مرخصين فئة دولي.



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