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الخميس، 04-07-2024 11:41 ص

تنظيم الاتصالات تشارك بأعمال الندوة العالمية لمنظمي الاتصالات 24

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الوكيل الاخباري- شارك وفد من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس بسام السرحان، في أعمال الندوة الدولية لمنظمي الاتصالات 24 تحت عنوان " التنظيم من أجل التأثير " والتي عقدت في كمبالا الأوغندية خلال الفترة 1 – 4 تموز الحالي بتنظيم من هيئة الاتصالات الأوغندية.

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وبحسب بيان للهيئة، اليوم الخميس، شارك في الندوة رؤساء هيئات تنظيم الاتصالات وقادة قطاع الاتصالات من جميع أنحاء العالم ؛ لتبادل الأفكار والرؤى العلمية حول أهم القضايا التنظيمية في ساحة القطاع .


وتهدف المشاركة في أعمال الندوة إلى تعزيز الحوار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين المنظمين والمشرعين ومطوري السياسات والمسؤولين وأصحاب المصلحة ، كما تمثل منصة لتبادل المعرفة والخبرات بشأن أبرز القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات إلى جانب دراسة الممارسات التنظيمية الفضلى المطبقة على المستوى الدولي.


وقال السرحان خلال مشاركته في اجتماعات الطاولة المستديرة للرؤساء التنفيذيين لقطاع الاتصالات من جميع دول العالم والمتعلقة برسم مسارات التكنولوجيات التحويلية: " إن صانعي السياسات والمنظمين لقطاع الاتصالات يواجهون العديد من التحديات في تبني التكنولوجيات التحويلية ، إلا أن التدابير التنظيمية واستغلال الفرص المتاحة تعظم من فوائد الاتصالات وتخفف من مخاطرها وتضمن الشمولية في تطبيقها، كما تؤكد في الوقت نفسه أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم المسؤول " .

 




 

 


 

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