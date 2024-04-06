السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

السلعة الأغلى محلياً .. نقيب المجوهرات يوضح أسباب الارتفاع التاريخي للذهب

المنتخب الوطني تحت سن 23 يلاقي أستراليا في افتتاح بطولة كأس آسيا

تنظيم الاتصالات: للمشترك حرية الاختيار بين عروض شركات الاتصالات

إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في رام الله

رئيس أركان الجيش الإيراني: أميركا تتحمل مسؤولية الهجوم على قنصليتنا بدمشق

أسعار ليرة الذهب تواصل التحليق لمستويات غير مسبوقة في المملكة

سرايا القدس تفجر دبابة إسرائيلية بدير البلح

"صناعة عمان" توجه دعوة للمواطنين حول شراء مستلزمات ضيافة العيد

هل الكسوف الكلي للشمس المرتقب يؤثر على تحري هلال العيد؟ .. الفلك الدولي يوضح

السبت، 06-04-2024 11:54 ص

تنظيم الاتصالات: للمشترك حرية الاختيار بين عروض شركات الاتصالات

ات


الوكيل الاخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن تنظيم العلاقة بين الشركات المرخصة والمشترك تتم بموجب عقود الاشتراك الخاضعة لموافقة الهيئة المسبقة.

اضافة اعلان


وأكدت أن دراسة العقود والموافقة عليها تتم وفقاً لقانون الاتصالات ولبنود وشروط الرخصة الممنوحة لشركات الاتصالات، بحيث يتم تنظيمها بشكل يوازن بين حقوق الطرفين بما يضمن حماية حقوق المستفيد.


وبينت الهيئة، أن للمشترك حرية الاختيار بين العروض المتاحة من قبل الشركات وعليه قراءة عقد الاشتراك (نموذج طلب الاشتراك بالخدمة والشروط والأحكام) قبل توقيع العقد، علما بأن الهيئة ولهذه الغاية وجهت جميع الشركات المرخصة لنشر جميع عقود الاشتراك الحاصلة على موافقة الهيئة ليتسنى للراغبين بالاشتراك بخدمات الاتصالات الاطلاع عليها مسبقا قبل توقيع العقد والاشتراك بالخدمة.


ودعت الهيئة في نشراتها التوعوية المستمرة المستفيدين إلى الاطلاع على جميع تفاصيل أحكام وشروط عقد الاشتراك والعرض المقدم للخدمة من قبل الشركة وشروط الاستفادة من العرض قبل توقيع العقد.


كما دعت المشتركين إلى الاطلاع على النصائح المنشورة على موقعها على الرابط الإلكتروني.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي

وزير الخارجية: على إسرائيل أن تواجه عواقب المذبحة التي ترتكبها في غزة

د

"صناعة عمان" توجه دعوة للمواطنين حول شراء مستلزمات ضيافة العيد

1712350137296 (1)

تفاعل أهالي الزرقاء مع فقرات البرنامج الثقافي الرمضاني

1712348082843

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته لليوم الثاني في مركز إربد الثقافي

1712348541032

عجلون: ملتقى الشفا الثقافي يكرم كوكبة من حفظة القرآن الكريم

1708690241841

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

أخبار متعلقة
420243

7.726 مليون اشتراك بخدمات الخلوي عريض النطاق في الأردن

igkoiYF1oOR21pnkm3bQ

الرواجبة: قانون البيانات الشخصية خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي

542207

تنظيم الاتصالات تتلقى 8267 شكوى خلال العام 2023