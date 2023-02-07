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الثلاثاء، 07-02-2023 04:57 م

تنظيم الطاقة والمعادن: أعطال محدودة في التيار الكهربائي خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ان الشبكة الكهربائية شهدت استقرارا خلال فترة المنخفض الجوي وان الأعطال في التيار الكهربائي كانت محدودة واعتيادية بمثل هذه الظروف وتم التعامل الفوري معها ومعالجتها بالكامل.

وأضاف أن مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة تلقى منذ صباح أمس 117 اتصالا حول أعطال فردية بمختلف مناطق المملكة لدى شركات توزيع الكهرباء تم التعامل الفوري معها جميعا ومعالجتها بالكامل.

وأكد خلال تفقده تقديم الخدمة في مركز الاتصال وخدمة الجمهور التابع لشركة توزيع الكهرباء بحضور نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عماد النجداوي ومدير عام شركة التوزيع المهندسة ريم حمدان على ضرورة سرعة وتسهيل تقديم الخدمة للمواطن والاستجابة لاستفسارات وشكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة الممكنة.

كما أشاد السعايدة بسير الأداء في مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية لضمان ديمومة النظام الكهربائي والحفاظ على اعتماديته خاصة في ظل ارتفاع الحمل الأقصى للنظام حيث سجل مساء أمس 3980 ميجاواط، جاء ذلك خلال مرافقته وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة صباح اليوم للمركز.

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كما تفقد السعايدة بمرافقة أعضاء مجلس المفوضين سير العمل في قطاع المشتقات النفطية وتم زيارة شركة تسويق المنتجات البترولية (جو بترول) للتأكد من استدامة تزويد الخدمة للمواطنين. 

وأضاف أن الطلب على مادة الكاز شهد ارتفاعا ملحوظا يوم أمس الاثنين، حيث بلغت كمية الطلب 1,737,101لتر وبنسبة ارتفاع 30.7 بالمئة مقارنة مع اليوم السابق وهي أعلى من المعدل بمثل هذا الوقت من العام، وارتفاع عدد اسطوانات الغاز التي تم طلبها يوم أمس 230,616 أسطوانة بنسبة زيادة 18 بالمئة مقارنة مع كمية الطلب في اليوم السابق، وأن مراكز التعبئة متاح لديها الكميات المطلوبة، فيما شهد الطلب على باقي المشتقات استقرارا في حجم الطلب.


وأكد السعايدة ان الهيئة مستمرة في دورها الرقابي على الشركات العاملة في القطاع لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بديمومة التيار الكهربائي وتزويد الخدمة والتأكد من توافر مواد الكاز والسولار والبنزين لدى محطات المحروقات، والالتزام بتوفير اسطوانات الغاز للمواطنين في مناطق المملكة كافة. لافتا الى أهمية دور مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة في التنسيق مع الجهات العاملة في القطاع ومتابعة أدائها للتأكد من سرعة معالجة أي اعطال على الشبكات واصلاحها بأسرع وقت ممكن وتأمين المشتقات النفطية بالتنسيق مع شركة مصفاة البترول الأردنية والشركات التسويقية وأصحاب محطات المحروقات ومراكز التعبئة ومستودعات الغاز والتأكد من الالتزام بمعايير الاداء وتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة بما يخدم مصلحة القطاع والمشتركين.

 

ودعا المواطنين للإبلاغ عن اي اعطال او نقص في تزويد الخدمة في قطاع الطاقة.

وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أعلن يوم أمس الاثنين حالة الطوارئ القصوى في قطاع الطاقة للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة حاليا.

 




 

 


 

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