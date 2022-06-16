تنظيم النقل البري: دعم لمشغلي وسائط النقل بشروط محددة

الوكيل الإخباري - كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة آلية دعم مشغلي وسائط النقل.

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وقال الحباشنة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن جميع وسائط النقل العام سواء الحافلات أو التكسي أو السرفيس أو المركبات العاملة على التطبيقات الذكية المرخصة، سيكون لها نصيب من الدعم ضمن شروط محددة.

وأضاف أن قيمة الدعم ستتناسب مع رفع المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار "المسافة المقطوعة" لكل خط سير لأي مركبة تعمل بالنقل العام، بحيث يكون الدعم أكبر للحافلة التي تقطع مسافة أطول.

وأشار الحباشنة إلى أن الدعم سيخفف من الأعباء في تكلفة التشغيل، وللتخفيف على المواطنين لعدم رفع أجور النقل العام في الأردن.



وبيّن أن الهيئة لم تحدد بعد قيمة الدعم الموجهة لهذه الفئات.