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الخميس، 13-10-2022 11:51 ص

تنظيم النقل: سندرس تعرفة عداد تاكسي الكهرباء

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، أن الهيئة سوف تراقب توجه أصحاب مكاتب التاكسي نحو التحول للمركبات الكهربائية ومن ثم إجراء دراسة حول الكلف التشغيلية.

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وأشارت وشاح  لـ " الوكيل الإخباري" أنه بناءاً على نتائج هذه الدراسة التي سوف تتم من قبل مختصين سيعاد النظر بتعرفة العداد.


وأوضحت ان هذه الدراسة سوف تبين فروقات كلف التشغيل بين مركبات التكسي العاملة على البنزين وبين الكهرباء.


وشددت ان الهيئة تشجع على استخدام تكاسي الكهرباء، وذلك للتخفيف من كُلف الطاقة وتحسين الأثر البيئي.


 




 

 


 

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